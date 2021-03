Dove sarei senza Paolo Bonolis La burrosa Miss Anni Cinquanta di Avanti un altro | confessione pesantissima

(Di lunedì 8 marzo 2021) Torna, tornaune tornerà anche. La procace Francesca Giuliano, simpatica ed esplosiva prefissa del quiz di Canale 5 che sostituirà Caduta Libera di Gerry Scotti da lunedì 8 marzo nella consueta fascia preserale ha svelato al settimanale Vero TV perché deve tutto al conduttore. "Il primo che ha creduto in una curvy come me è stato, se non fosse stato per luia casa. In tv qualche opportunità c'è, mentre al cinema proprio no", spiega con una punta di amarezza. Ma dopo un anno di Covid e repliche, l'adrenalina per la nuova stagione e le puntate inedite è tanta. "Vi garantisco che anche quest'anno ne vedremo ...

Advertising

AMAS66086910 : RT @OrtigiaP: @deipresocratici @SovranitaLavoro @RobertoBurioni io sono la prova vivente:in tre ore ho capito che era covid.. aspirina subi… - deipresocratici : RT @OrtigiaP: @deipresocratici @SovranitaLavoro @RobertoBurioni io sono la prova vivente:in tre ore ho capito che era covid.. aspirina subi… - OrtigiaP : @deipresocratici @SovranitaLavoro @RobertoBurioni io sono la prova vivente:in tre ore ho capito che era covid.. asp… - zucchigio : Ma questa teoria affascinante secondo cui se “Se VUoI LavOraRe DEvI EsSerE GaY” da dove viene? No perché se lo aves… - MissYouxLou : Ma voi ci pensate mai quanto può essere strano il destino? Io quel giorno potevo essere ovunque e invece qualcosa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sarei

L'Arena

Non mi piacerebbe farlo, almeno non nel senso classico, non neproprio motivato. ... Del resto, io non saprei dainiziare visto che abito in un'ex palude lontano da qualsiasi giro che conta. ...ipocrita se non dicessi che era un momento che attendevo. Me lo prendo tutto. Ho sofferto ... Sono felice per me ma felicissimo per Crotoneho trovato persone serie che stanno soffrendo una ...All’ospedale San Giuseppe, dove è morto un uomo di 87 anni, cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva ...Preoccupato un gruppo di residenti: «Si svalorizza la zona». Il sindaco Falorni: «Garantita la sicurezza ambientale» ...