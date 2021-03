Donne ai vertici in azienda: segnali positivi non solo dalle multinazionali (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia solo il 18% delle posizioni regolate da un contratto da dirigente è occupato da donne, unapercentuale che negli ultimi 10 anni è cresciuta di appena dello 0,3%. E proprio nei ruolimanageriali emergono le maggiori differenze di retribuzione di genere. È quanto emerge da unostudio sulle politiche di uguaglianza di genere sulla leadership femminile, realizzatodall’Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali di 4.Manager 1 , presentato adicembre scorso e basato su fonti diverse: dati della community ‘Think4WomenManagerNetwork’; dati provenienti da 1.336 imprese italiane in relazione all’invio dei rapporti periodici sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2018-2019; analisi degli strumenti di comunicazione digitale di 10.000 imprese; analisi delle best practices aziendali di 640 imprese, di cui 500 sono aderenti alla Carta per le pari opportunità. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia solo il 18% delle posizioni regolate da un contratto da dirigente è occupato da donne, unapercentuale che negli ultimi 10 anni è cresciuta di appena dello 0,3%. E proprio nei ruolimanageriali emergono le maggiori differenze di retribuzione di genere. È quanto emerge da unostudio sulle politiche di uguaglianza di genere sulla leadership femminile, realizzatodall’Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali di 4.Manager 1 , presentato adicembre scorso e basato su fonti diverse: dati della community ‘Think4WomenManagerNetwork’; dati provenienti da 1.336 imprese italiane in relazione all’invio dei rapporti periodici sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2018-2019; analisi degli strumenti di comunicazione digitale di 10.000 imprese; analisi delle best practices aziendali di 640 imprese, di cui 500 sono aderenti alla Carta per le pari opportunità.

