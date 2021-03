Domenica In da record: non era mai successo prima d’ora (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Domenica, In: Mara Venier ha stabilito un nuovo record negli ascolti. Lo speciale su Sanremo 2021 ha fatto registrare picchi incredibili Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso sabato 6 marzo ed ha visto trionfare i Maneskin con la cazone Zitti e buoni. La rock band ha portato energia, infiammando il palco dell’Ariston come mai in precedenza. Leggi su youmovies (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., In: Mara Venier ha stabilito un nuovonegli ascolti. Lo speciale su Sanremo 2021 ha fatto registrare picchi incredibili Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso sabato 6 marzo ed ha visto trionfare i Maneskin con la cazone Zitti e buoni. La rock band ha portato energia, infiammando il palco dell’Ariston come mai in precedenza.

Advertising

Fanclub_dUrso : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 @LiveNoneladUrso centra il record ed è i talk più visto della serata In day-time miglior risultato stagiona… - FightPubMood : La prima settimana è andata Tra la FightTV che ha visto protagonisti Dialga e Palkia e gli utenti a votare i loro m… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 @LiveNoneladUrso centra il record ed è i talk più visto della serata In day-time miglior risultato stag… - SpettacoliNEWS : Ieri, domenica 7 marzo, nuovo record stagionale per #noneladurso che raggiunge 2.096.000 spettatori e una share del… - folucar : RT @Antonio_Caramia: 207 morti per #COVID19 99.785 da inizio pandemia ??20.765 nuovi casi Peggiore domenica da novembre ??In aumento: Tera… -