Diritti tv Sky-Dazn, nuova Assemblea convocata: si terrà giovedì 11 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Si terrà l'11 marzo alle 11:30 in videoconferenza la nuova Assemblea della Lega di Serie A chiamata a valutare le offerte di Sky e Dazn per i Diritti tv del campionato italiano nel triennio 2021/24. Una riunione che sarà molto accesa in particolare in considerazione della lettera inviata da sette club ai vertici della Lega e ad altre nove società per spingere a chiudere la porta all'operazione con i fondi di private equity e assegnare i Diritti televisivi. SportFace.

