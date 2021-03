Didattica a distanza fino al 20 marzo per le scuole medie, superiori e università (Di lunedì 8 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, ora in fascia arancione, per le scuole medie, superiori e università si ritorna alla Didattica a distanza in base a un’ordinanza del governatore Fedriga. Da lunedì 8 marzo, oltre 5 milioni di studenti tornano alla Didattica a distanza in Italia. Nei prossimi giorni questo numero potrebbe aumentare. Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) Da lunedì 8a sabato 20su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, ora in fascia arancione, per lesi ritorna allain base a un’ordinanza del governatore Fedriga. Da lunedì 8, oltre 5 milioni di studenti tornano allain Italia. Nei prossimi giorni questo numero potrebbe aumentare.

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - fattoquotidiano : Didattica a distanza, il caos dopo la circolare ministeriale che non specifica le categorie protette: ecco la mappa… - AzzolinaLucia : Leggendo il Dpcm una cosa è chiara: oggi è molto più facile chiudere le scuole. Nel giro di pochi giorni andranno i… - Miti_Vigliero : RT @OpencovidM: @Ruffino_Lorenzo Nell'ultimo mese sono stati registrati 70k casi in fascia età 0-19. Difficile fare i conti ma sicuramente… - EliseiNicole : Grugliasco, il direttore scolastico occupa l'istituto: 'Dormo qui per protestare contro la didattica a distanza' ????… -