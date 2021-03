Advertising

TV7Benevento : Deliveroo: in 2020 rosso si riduce a 223,7 mln sterline, avvia procedura Ipo a Londra... - lillydessi : Deliveroo conferma quotazione Borsa, nel 2020 forte crescita - Agenzia ANSA - BI_Italia : Neppure la corsa ai consumi casalinghi, alimentata da pandemia e lockdown, è riuscita a portare in positivo la marg… - ForbesItalia : È ufficiale. #Deliveroo si quoterà alla Borsa di Londra. - CorriereQ : Deliveroo conferma quotazione Borsa, nel 2020 forte crescita -

Ultime Notizie dalla rete : Deliveroo 2020

ha rivelato una forte performance finanziaria e operativa per ilin vista della prevista quotazione alla Borsa di Londra, che è stata annunciata formalmente stamane. Nell'anno della ......non indifferente su scala globale durante il periodo dei lockdown generalizzati iniziati col. ... recentemente acquisito da Amazon, e quello del food delivery tramite, altro mercato ...Londra, 8 mar. (Adnkronos/Dpa) – Deliveroo ha chiuso il 2020 riducendo la sua perdita a 223,7 milioni di sterline (circa 259 mln di euro) contro 317,3 mln di sterline nel 2019 (circa 367,7 mln di euro ...Nonostante la perdita da 223,7 milioni di sterline nel 2020 non cambiano i piani per la IPO sulla Borsa di Londra. Valutazione tra 7 e 10 miliardi, ecco i dettagli ...