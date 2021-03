Decreto Sostegni: quali sono le novità in arrivo (Di lunedì 8 marzo 2021) Calcolo su base annua dei danni economici subiti a causa della pandemia, sospensione dei termini di pagamento delle cartelle fiscali fino al 30 aprile, proroga delle scadenze di saldo delle cartelle rottamate, proroga del blocco dei licenziamenti, un miliardo per rifinanziare il reddito di cittadinanza e estendere quello di emergenza e due miliardi per la campagna dei vaccini con un totale di circa nove miliardi di euro di stanziamenti straordinari. sono queste le linee guida che regolano la bozza del cosiddetto Decreto Sostegni cui sta lavorando l'esecutivo. Il primo Decreto economico del Governo Draghi pare essere all'insegna della continuità rispetto a quelli del suo predecessore con l'intento di sostenere i settori più colpiti dalla pandemia e le famiglie. Quelli che cambiano, però, sono i ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Calcolo su base annua dei danni economici subiti a causa della pandemia, sospensione dei termini di pagamento delle cartelle fiscali fino al 30 aprile, proroga delle scadenze di saldo delle cartelle rottamate, proroga del blocco dei licenziamenti, un miliardo per rifinanziare il reddito di cittadinanza e estendere quello di emergenza e due miliardi per la campagna dei vaccini con un totale di circa nove miliardi di euro di stanziamenti straordinari.queste le linee guida che regolano la bozza del cosiddettocui sta lavorando l'esecutivo. Il primoeconomico del Governo Draghi pare essere all'insegna della continuità rispetto a quelli del suo predecessore con l'intento di sostenere i settori più colpiti dalla pandemia e le famiglie. Quelli che cambiano, però,i ...

Advertising

elenabonetti : Il primo provvedimento che ho voluto introdurre e a cui stiamo lavorando in questi giorni è la reintroduzione di co… - Dr_Venkman_ : Sembra che i 'Sostegni' del Governo Draghi, calcolati su base mensile e non annuale come i 'Ristori' di Conte, sian… - Lucia23997964 : RT @riktroiani: Firmato anche un decreto ministeriale 'per liberare immediatamente 200 milioni' per interventi di ricerca e riconversione i… - infoiteconomia : Decreto Sostegni: in arrivo una sanatoria per le partite IVA in difficoltà - melysenda : RT @riktroiani: Firmato anche un decreto ministeriale 'per liberare immediatamente 200 milioni' per interventi di ricerca e riconversione i… -