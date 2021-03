De Laurentiis preoccupato per il post Covid | senza Champions sarà ridimensionamento

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, FUTURO IN BILICO ADL PRONTO A FARLO DAVVERO, SCOPPIA LA PROTESTA DEI TIFOSI VIA SOCIAL. ECCO COSA VUOLE FAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis preoccupato

IlNapolista

S'era visto Desul campo prima che cominciasse il match. La vicinanza del presidente ... Il Sassuolo sembravadi lasciarsi sfuggire il pareggio. Non aveva più la gagliardia del ......De, per lanciare la sua proposta al presidente Dal Pino: rinviare ulteriormente Juventus - Napoli, rispetto alla data fissata per il 17 marzo. Il massimo dirigente napoletano è,...Le preoccupazione di Aurelio De Laurentiis Attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Walter De Maggio, il quale ha ...Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal ha rivelato una preoccupazione di Aurelio De Laurentiis ...