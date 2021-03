Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntate in onda dall’8 al 12 marzo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021. Continua l’appuntamento giornaliero con le nuove puntate della soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman. Le nuove puntate andranno in onda il 8, 9, 10, 11 e 12 marzo alle 16:35 circa su Canale 5, giusto prima del programma Pomeriggio Cinque. Le puntate pomeridiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno dureranno circa 20-30 minuti (pubblicità inclusa). Confermiamo che a causa delle partite della Champions League questa settimana Daydreamer non andrà in ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 8 marzo 2021)– Le Ali dele trame delleinsu Canale 5 da lunedì 8 a venerdì 12. Continua l’appuntamento giornaliero con le nuovedella soap turca– Le Ali delcon Can Yaman. Le nuoveandranno inil 8, 9, 10, 11 e 12alle 16:35 circa su Canale 5, giusto prima del programma Pomeriggio Cinque. Lepomeridiane di– Le Ali deldureranno circa 20-30 minuti (pubblicità inclusa). Confermiamo che a causa delle partite della Champions League questa settimananon andrà in ...

