Dayane Mello parla del rapporto rovinato con Rosalinda “Lei è molto fredda” VIDEO

Advertising

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - flyaway_46 : RT @chapmns: dayane mello al governo italiano per i diritti umani - alehmalik_ : RT @chapmns: dayane mello al governo italiano per i diritti umani -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ospite di Live , ha parlato pure della sua amicizia condopo il Grande Fratello Vip . L'attrice ha confidato di essere ancora delusa e di non avere alcuna intenzione di fare un passo avanti nei confronti della modella brasiliana. Rosalinda ...Dopo Verissimo , Rosalinda Cannavò è stata ospite anche di Live Non è la d'Urso , dove chiaramente ha parlato molto dell'ex compagna di gioco. L'attrice siciliana ha affermato che non cercherà la sua amica, perché adesso desidera sia lei a fare un passo in avanti al fine di recuperare il loro rapporto. 'Ripeto che a lei ho ...Rosalinda Cannavò torna a parlare in esclusiva della sua amicizia con la modella brasiliana Dayane Mello rilevando di aver scoperto altre cose ...Rosalinda Cannavò nuove “scoperte” su Dayane Mello: “Oggi non ho nulla da dirle, aspetto che lei faccia un passo verso di me".