Damiano prima del successo, la trasformazione del cantante (Foto) (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutte le Foto inedite a fine articolo! I Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni". "Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni", è stata la prima dedica ufficiale della band romano. Sì, perché il gruppo romano che ha conquistato pubblico e critica è nato tra i banchi di scuola. Il frontman Damiano David, classe 1999, ha frequentato il liceo linguistico Eugenio Montale, due bocciature e nessun diploma. Invece Thomas Raggi, chitarrista, e Victoria De Angelis, bassista, si sono conosciuti al liceo Kennedy. Mentre Ethan Torchio, il batterista, è arrivato nella band rispondendo ad un annuncio sui social. prima di dedicarsi completamente alla musica, Damiano David ha anche giocato a pallacanestro nella ...

