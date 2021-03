D’Amato: vaccinazioni over 70, da mezzanotte aperte prenotazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Questa notizia ci conforta perche’ ci consente di procedere per classi d’eta’ chiamando gli over 70, oltre gli over 80 a cui abbiamo gia’ fatto 170.000 somministrazioni”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D’Amato, Assessore alla Sanita della Regione Lazio, ospite di Timeline a proposito della possibilita’ di somministrare il vaccino AstraZeneca anche agli over 65. “Da questa notte- ha detto- apriremo le prenotazioni anche per gli over 70. La circolare del ministero fa chiarezza anche sull’efficacia del vaccino AstraZeneca, e riconcilia anche con le indicazioni di Ema che, ricordo, ha sempre detto che si trattava di un vaccino utilizzabile dai 18 anni in su. Da oggi l’Italia si riallinea alle indicazioni di Ema”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Questa notizia ci conforta perche’ ci consente di procedere per classi d’eta’ chiamando gli70, oltre gli80 a cui abbiamo gia’ fatto 170.000 somministrazioni”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio, Assessore alla Sanita della Regione Lazio, ospite di Timeline a proposito della possibilita’ di somministrare il vaccino AstraZeneca anche agli65. “Da questa notte- ha detto- apriremo leanche per gli70. La circolare del ministero fa chiarezza anche sull’efficacia del vaccino AstraZeneca, e riconcilia anche con le indicazioni di Ema che, ricordo, ha sempre detto che si trattava di un vaccino utilizzabile dai 18 anni in su. Da oggi l’Italia si riallinea alle indicazioni di Ema”.

gabbb_ser : @paolo27147205 @GiovaQuez D'amato si fa prendere la mano un po' troppo facilmente, anch'io non penso si possa già a… - TeleuniversoTV : Covid – D’Amato: “Con la vaccinazioni agli anziani si riduce incidenza e mortalità” : - ptvonline2001 : #COVID19, D'Amato: 'Oggi superata quota 128mila #vaccinazioni Over 80. Siamo la Regione che ha vaccinato più anzian… - infoitinterno : Covid over 80, Lazio prima regione per vaccinazioni. D'Amato: 'Dal 5 marzo prenotazioni per over 70' - InsControCancro : È un segnale importante dell’attenzione rivolta alle categorie più vulnerabili – ha spiegato l’Assessore D’Amato –… -

