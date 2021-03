D’Amato | fondamentale avere protocollo nazionale per terapia monoclonale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Siamo in attesa di conoscere le modalita’ che il ministero vorra’ indicare per il reclutamenti dei pazienti da sottoporre ache e’ importate intervenire nel momento in cui si affaccia la malattia. Concordo che sarebbe opportunounoperativo”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio, Assessore alla Sanita della Regione Lazio, ospite di Timeline.