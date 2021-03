Dalla Germania: Coman rifiuta il rinnovo col Bayern, Manchester United in vista (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo la rivista tedesca “Kicker“, Kingsley Coman avrebbe rifiutato un’offerta di rinnovo del contratto fino al 2026 del Bayern Monaco. Sempre secondo la rivista, l’attaccante francese ex PSG e Juventus, sarebbe finito nel mirino del Manchester United per questa estate, e potrebbe essere uno dei motivi che invoglierebbero l’autore del gol vittoria della scorsa finale di Champions a titubare circa il suo rinnovo. Foto: europe1.fr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo la ritedesca “Kicker“, Kingsleyavrebbeto un’offerta didel contratto fino al 2026 delMonaco. Sempre secondo la ri, l’attaccante francese ex PSG e Juventus, sarebbe finito nel mirino delper questa estate, e potrebbe essere uno dei motivi che invoglierebbero l’autore del gol vittoria della scorsa finale di Champions a titubare circa il suo. Foto: europe1.fr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

