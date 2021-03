Dal razzismo al suicidio Il video dell’intervista di Oprah ad Harry e Meghan (Di lunedì 8 marzo 2021) La temuta, dalla Royal Family di Inghilterra, intervista di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan è andata in onda nella tarda serata di ieri, domenica 7 marzo, sulla CBS ed è stata davvero una bomba, il video completo. La temuta, soprattutto dalla Regina Elisabetta II di Inghilterra, intervista della popolare show woman, Oprah Winfrey ad Harry e Meghan è andata in onda nella tarda serata di ieri, domenica 7 marzo. Ed è stata davvero una bomba atomica. Meghan ed Harry hanno parlato di tutto dal razzismo della royal family, al tentato suicidio, dai rapporti con Carlo al matrimonio segreto fino al ricordo e al parallelo con Lady Diana. Ecco cosa hanno detto. Nella notte italiana a cavallo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) La temuta, dalla Royal Family di Inghilterra, intervista diWinfrey adè andata in onda nella tarda serata di ieri, domenica 7 marzo, sulla CBS ed è stata davvero una bomba, ilcompleto. La temuta, soprattutto dalla Regina Elisabetta II di Inghilterra, intervista della popolare show woman,Winfrey adè andata in onda nella tarda serata di ieri, domenica 7 marzo. Ed è stata davvero una bomba atomica.edhanno parlato di tutto daldella royal family, al tentato, dai rapporti con Carlo al matrimonio segreto fino al ricordo e al parallelo con Lady Diana. Ecco cosa hanno detto. Nella notte italiana a cavallo ...

