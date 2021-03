Dal lockdown totale all' Italia in arancione scuro | gli scenari possibili con il nuovo Dpcm Draghi | “Con i vaccini la via d’uscita dalla crisi è vicina”

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTOSTORY | Un anno dal lockdown: 10 immagini simbolo #ANSA - ricpuglisi : Aggiorno al 25% (dal 20% precedente ) la mia stima soggettiva sulla percentuale della popolazione italiana che ha s… - NicolaPorro : ?? Ue umiliata dal Marocco sui #vaccini, le elezioni rinviate, il prezzo del #lockdown in Uk. Questo e altro nella… - fava_b : RT @P_M_1960: Anche Draghi come già fatto da Conte a Natale sta pensando ad un lockdown in tutta Italia con zona rossa a Pasqua e Pasquetta… - carmenvanetti1 : UNA INCONTROVERTIBILE VERITÀ: SE CURATI,APPENA APPAIONO I PRIMI SINTOMI, DAL COVID SI GUARISCE. EPPURE CONTINUANO A… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal lockdown

PalermoToday

Tre le ipotesi sul tavolo:totale per un mese La possibilità di rivivere il... In questo caso non si potrà uscirecomune di residenza, neanche per andare in una seconda abitazione.... ha aggiunto Johnson, invitando i cittadini a continuare a rispettare le restrizioni anti - Covid ancora in vigore e a essere pazienti in attesa delle prossime tappe d'uscita. La seconda ...Prima della cabina di regia i ministri incontrano il Cts e il commissario Covid Figliuolo. Nuove restrizioni: ecco tutte le ipotesi sul tappeto. Il professor Galli: "Temo che le restrizioni prese non ...Lockdown locali sempre più diffusi che porteranno buona parte dell'Italia in aree di massima allerta e un monitoraggio costante dell'andamento della curva del virus ...