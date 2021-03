“Da ottobre lontana da mio figlio autistico: la disabilità è un mondo invisibile” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ibrahim ha 18 anni ed è un ragazzo autistico grave. Laura Nespoli è la sua mamma che si è sempre occupata di lui da sola. Lei è una delle cinque storie di donne che vogliamo raccontare in occasione della festa della donna, l’8 marzo, per ricordare e omaggiare la forza straordinaria delle eroine del quotidiano: protagoniste e più di tutte vittime dell’emergenza sanitaria. Si stima, infatti, a livello nazionale che il genere più colpito dalle conseguenze economiche, sociali ed umani della pandemia sia proprio quello femminile. “Non solo le donne, però, una delle categorie più danneggiate e, anche, dimenticate è quella dei disabili”, racconta Laura, iniziando a ripercorrere la storia di suo figlio Ibrahim. autistico grave è ospite di un istituto residenziale per disabili minorenni dall’età di 7 anni: cinque giorni in presenza e nel ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Ibrahim ha 18 anni ed è un ragazzograve. Laura Nespoli è la sua mamma che si è sempre occupata di lui da sola. Lei è una delle cinque storie di donne che vogliamo raccontare in occasione della festa della donna, l’8 marzo, per ricordare e omaggiare la forza straordinaria delle eroine del quotidiano: protagoniste e più di tutte vittime dell’emergenza sanitaria. Si stima, infatti, a livello nazionale che il genere più colpito dalle conseguenze economiche, sociali ed umani della pandemia sia proprio quello femminile. “Non solo le donne, però, una delle categorie più danneggiate e, anche, dimenticate è quella dei disabili”, racconta Laura, iniziando a ripercorrere la storia di suoIbrahim.grave è ospite di un istituto residenziale per disabili minorenni dall’età di 7 anni: cinque giorni in presenza e nel ...

