Da oggi Friuli Venezia Giulia e Veneto sono in zona arancione. La Campania è rossa. Scuole chiuse in molte regioni. Il Governo valuta un decreto per Pasqua (Di lunedì 8 marzo 2021) Da oggi Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in zona arancione, la Campania entra in area rossa aggiungendosi così a Molise e Basilicata, le altre due regioni dove le restrizioni sono più forti. Queste le principali novità della mappa Covid-19 dell’Italia dopo le ordinanze firmate venerdì scorso dal ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia. Da oggi, dunque, la situazione sarà la seguente. zona rossa: Campania, Molise e Basilicata. zona arancione: Piemonte, Lombardia, Province di Trento e Bolzano, Veneto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Dapassano in, laentra in areaaggiungendosi così a Molise e Basilicata, le altre duedove le restrizionipiù forti. Queste le principali novità della mappa Covid-19 dell’Italia dopo le ordinanze firmate venerdì scorso dal ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia. Da, dunque, la situazione sarà la seguente., Molise e Basilicata.: Piemonte, Lombardia, Province di Trento e Bolzano,, ...

