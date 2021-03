Da aprile il Frecciarossa covid free Milano-Roma Lo annuncia l' Ad di FS Gianfranco Battisti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un trenoper le destinazioni turistiche in estate. Questo il progetto che il gruppo Fs Italiane realizzera' ad. "Vogliamo realizzare un treno, che andra' inizialmente ae' in collaborazione con la Croce rossa faremo i test prima di salire a bordo sia al personale, ma soprattutto ai passeggeri". Lo hato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato,, alla presentazione del treno sanitario e hub vaccinale, presso la stazione Termini di. "inizialmente solo perche' e' la fase di test: implementeremo - ha spiegato- questa soluzione ...

Realizzeremo nei primi dii treni Covid free, deiche viaggiano in sicurezza '. Alla prima tratta, che è in fase di test, si conta di aggiungere, in assoluta sicurezza, altre mete ...Si tratterà di treni, dove i passeggeri e il personale faranno un test prima di salire . Si comincerà con la tratta Roma - Milano i primi die, dopo le due principali città ...'I primi di aprile realizzeremo un treno covid free che inizialmente andrà tra Roma e Milano - ha detto il dirigente dell'azienda alla presentazione del treno sanitario e dell'hub vaccinale alla stazi ...Dopo il treno sanitario e la creazione di un hub vaccinale, arriva il treno covid-free nella tratta Roma-Milano. Pronto ai primi di aprile.