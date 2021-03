Crotone, insulti razzisti contro Ounas: “Tornatene in Africa scimmia” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella partita giocata e vinta ieri dal Crotone contro il Torino, Adam Ounas è stato autore di un bellissimo gol. Una rete, però, che non ha fatto felice qualcuno che al termine del match ha rivolto sui social diversi e vergognosi insulti razzisti all’ala della squadra calabrese. "Tornatene in Africa", "scimmia", "Devi morire". Sono solo alcune delle offese rivolte che a Ounas che non si è lasciato abbattere e ha voluto mostrare a tutti i messaggi ricevuti tramite i propri profili social, con tanto di nomi delle persone che lo hanno attaccato. caption id="attachment 1105071" align="alignnone" width="2297" Ounas, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella partita giocata e vinta ieri dalil Torino, Adamè stato autore di un bellissimo gol. Una rete, però, che non ha fatto felice qualcuno che al termine del match ha rivolto sui social diversi e vergognosiall’ala della squadra calabrese. "in", "", "Devi morire". Sono solo alcune delle offese rivolte che ache non si è lasciato abbattere e ha voluto mostrare a tutti i messaggi ricevuti tramite i propri profili social, con tanto di nomi delle persone che lo hanno attaccato. caption id="attachment 1105071" align="alignnone" width="2297", getty/caption ITA Sport Press.

