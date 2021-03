Croazia | i convocati per le qual Mondiali | ci sono 5 “italiani”

Advertising

Commenta per primo Il ct dellaZlatko Dalic ha diramato la lista deiper le gare di qualificazione per il Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022 . Fra questi ci sono i nerazzurri Brozovic e Perisic, Pasalic dell'...... ma ciò che ormai nessuno può ignorare è che i ragazzinon hanno intenzione di perdere l'... Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina,, Grecia, Israele, Slovenia,...Zlatko Dalic ha diramato la lista dei convocati della Croazia per le qualificazioni Mondiali: ci sono 5 “italiani” Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha reso nota la lista dei convocati ...Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime gare di qualificazione per il Mondiale 2022, in programma in Qatar. Presenti nella lista anc ...