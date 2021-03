Cristina Fogazzi aka L’estetista cinica ispira una nuova Barbie (Di lunedì 8 marzo 2021) “Puoi essere tutto quello che vuoi” e Cristina Fagozzi, conosciuta ai più con il nickname delL’estetista cinica, ha deciso di essere (o meglio ispirare) una Barbie. La celebre beauty influencer ha stretto una partnership con l’iconica azienda che produce ormai da decenni la bambola che tutte le bambine vogliono. Ma la scelta ricaduta sulL’estetista cinica ha un significato più profondo: l’azienda l’ha scelta come nuovo Role Model per l’Italia e ha realizzato una bambola one of a kind (quindi unica nel suo genere) con le sue esatte sembianze. “Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello”, ha dichiarato Cristina ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) “Puoi essere tutto quello che vuoi” eFagozzi, conosciuta ai più con il nickname del, ha deciso di essere (o megliore) una. La celebre beauty influencer ha stretto una partnership con l’iconica azienda che produce ormai da decenni la bambola che tutte le bambine vogliono. Ma la scelta ricaduta sulha un significato più profondo: l’azienda l’ha scelta come nuovo Role Model per l’Italia e ha realizzato una bambola one of a kind (quindi unica nel suo genere) con le sue esatte sembianze. “Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello”, ha dichiarato...

