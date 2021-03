Cristiana Dell’Anna | «A noi donne vorrei rivolgere un rimprovero» ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 8 marzo 2021) A noi, fragili e spinose, capaci quanto timide,in occasione della festa che ci celebra, un. Sì, un. Forse più di uno. Ma mi perdonerete, spero, perché è mosso dall’intento di fare il nostro bene. Vado dritta al dunque: siamo troppo individualiste. Troppo in gara le une con le altre, in base ad un criterio inculcatoci, secondo cui il successo di una è imprescindibile dal fallimento di un’altra, o tutte le atre. E la metà maschile della società – che questo stupido modello di competizione lo ha creato apposta per tenerci impegnate mentre non ci accorgiamo che gareggiamo sempre per il secondo posto, dato che sul primo si erge generalmente un uomo – marcia sicura di sé su questa nostra debolezza, approfittando del nostro sgomitare animalesco, per conservare la ...