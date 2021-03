Crepes alla banana senza farina | veloci da preparare | ottime per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 marzo 2021) Crêpes, una bontà da gustare anche in dieta. Le crêpes costituiscono una preparazione raffinata, ma anche semplice e appetitosa. A chi non piacciono, le crêpes? E il bello è che possono sposarsi a meraviglia quasi con tutto. Con una buona marmellata, ad esempio, o anche con della frutta fresca o secca, o del miele. E poi vanno bene non solo come dolce sfizioso, ma anche come una prima colazione energetica e piacevolissima. Ma c’è un ma. Nella loro preparazione tradizionale le crêpes non sono esattamente l’ideale per chi deve perdere peso. La ricetta classica di questo fenomenale dolce francese, infatti, contienee, si sa, icei e una linea snella non vanno per nulla d’accordo. Basti pensare che molte persone osservano subito una diminuzione del ...