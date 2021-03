Credit Agricole Italia lancia green covered bond per 500 milioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Créditrinforza il proprio impegno in ambito ambientale attraverso la prima emissionena di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato. L’operazione – spiega una nota – in linea con gli obiettivi di Finanza Verde del Gruppo, è finalizzata a finanziare o rifinanziare un pool di mutui ipotecari residenziali selezionati con criteri di sostenibilità ed erogati per l’acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica. Applicando requisiti di eleggibilità conformi alle best practices in tema Environmental Sustainability, sono stati inclusi nel pool mutui per l’acquisto di immobili residenziali con certificazione energetica di classe A, B e C oppure, in assenza di questa, immobili di recente costruzione (a partire dal 2016), secondo il principio del miglior 15% degli edifici ...