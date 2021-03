Credit Agricole Italia | collocato green bond da 500 milioni di euro

Advertising

BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA FIRENZE CHIEDA ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI CAR SPA GEOM SINISI CHE IL 2012 IN COMPLICIT… - BomberiniL : ALLA PROCURA FIRENZE PROCURATORE CREAZZO AVRA' CAPITO CHE CON LA PANDEMIA COVID 2019 PAGARE IL FINANZIAMENTO PERPET… - BomberiniL : LA PROCURA A TRIBUNALE FIRENZE INIZIO' INDAGINI SULLA SPARIZIONE DI E27.744.795,57 DI FONDI UE PROVINCIA FIRENZE BR… - BomberiniL : LA PROCURA DI FIRENZE DOVREBBE RENDER NOTO L'ESITO DELL'INCHIESTA FATTA SUI FONDI UE PROVINCIA FIRENZE BRETELLA SIG… - BomberiniL : I 2114 FINANZIAMENTI OGNUNO DA E2.744.795,57 PER CORRUZIONE RENZI GARANTITI DAL LATIFONDO DAI RICICLATORI DEI 5 CON… -

Ultime Notizie dalla rete : Credit Agricole

Il Sole 24 ORE

L'asta è stata gestita da CréditCIB, IMI - Intesa Sanpaolo , Natixis, UniCredit e Raiffeisen Bank .Nel Vecchio continente corrono le banche (+1,8%) con Hsbc e Ing (+2,2%), Bnp Paribas (+1,5%) e(+1,7%). In rialzo anche il comparto immobiliare (+0,7%) e la farmaceutica (+0,4%). ...Crédit Agricole Italia ha collocato green covered bond per 500 milioni di euro. La domanda è stata di 750 milioni.Soffrono la crisi causata dalla pandemia e, in un anno, sono passate da quota 210.402 mila a 207.991. Sono le aziende a conduzione femminile registrate ...