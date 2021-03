Covid | videomessaggio Draghi | Nuovo peggioramento emergenza | ognuno faccia la sua parte

(Di lunedì 8 marzo 2021) "Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a undell'sanitaria .deve fare la proprianel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi: il Covid peggiora, ognuno faccia sua parte, anche il governo. Anzi l'esecutivo deve cercare ogni giorno di… - UNDMofficial : New post: Discorso Draghi videomessaggio: “Emergenza Covid peggiora, ognuno faccia sua parte” - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: il Covid peggiora, ognuno faccia sua parte, anche il governo. Anzi l'esecutivo deve cercare ogni giorno di fare d… - RobertaLuciani1 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: il Covid peggiora, ognuno faccia sua parte, anche il governo. Anzi l'esecutivo deve cercare ogni giorno di fare d… - fisco24_info : Covid Italia, Draghi: 'Emergenza peggiora, governo farà sua parte': Il videomessaggio del premier: 'Ringrazio i cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid videomessaggio

Quotidiano.net

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in unalla web conference "Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere". 8 marzo 2021Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in unalla web conference "Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere". 8 marzo 2021Emergenza Coronavirus, in un video il monito di Mario Draghi e le novità sui vaccini: la ricetta del premier di fronte alla situazione.Il videomessaggio del premier alla conferenza sulla parità di genere. "Le istituzioni hanno il dovere di salvaguardare la vita degli italiani" ...