**Covid: Viareggio sarà zona rossa da mercoledì** (Di lunedì 8 marzo 2021) Viareggio (Lucca), 8 mar. - (Adnkronos) - Il comune di Viareggio (Lucca) sarà zona rossa da mercoledì prossimo. Lo si apprende da fonti della Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)(Lucca), 8 mar. - (Adnkronos) - Il comune di(Lucca)da mercoledì prossimo. Lo si apprende da fonti della Regione.

