Covid | verso il lockdown nel weekend Nuove zone rosse e arancioni | la mappa

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il nuovo Dpcm, il primo dell’era Draghi, è appena entrato in vigore e già si prospetta per l’Italia una nuova serie di misure restrittive. Obiettivo: far fronte al diffondersi dell’epidemia diche sta subendo un’accelerazione a causa delle varianti del virus. Filtra l’ipotesi di limitare ancora di più gli spostamenti nel fine settimana. Da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - lorepregliasco : La macchina della disinformazione russa alimenta la sfiducia verso i vaccini occidentali - fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - lillydessi : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: in vigore i nuovi colori delle regioni. Verso nuove misure: ipote… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Covid, verso il nuovo Dpcm: dall’estensione delle zone rosse a un lockdown nazionale. Ecco tutti gli scenari possibili https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

Adnkronos

... spiegando che la variante 'farà crescere la curva' e porterà inevitabilmente altre Regioni 'il rosso con ordinanze di natura restrittiva' . Vedi Anche, Milano e la Lombardia sono in zona ...Read More In Evidenza Casiaumentano: situazione peggiora,nuove misure restrittive 8 Marzo 2021 Zona rossa più larga per fermare il contagio in Italia e arginare le varianti del ...La pandemia ha sicuramente allargato il problema della disparità di genere: il Covid 19 sta agendo in un contesto ... La mancanza di servizi che dovrebbero essere essenziali indirizza molte donne ...Nel mondo, un carico aereo su 20 viene effettuato da Turkish Cargo, il ramo merci della Turkish Airl ...