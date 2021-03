Covid Veneto, Zaia: “Curva di crescita in tre province” (Di lunedì 8 marzo 2021) Contagi Covid, vaccini e passaporto vaccinale: il governatore Luca Zaia ha fatto il punto sulla situazione in Veneto, da oggi in zona arancione, nel corso del punto stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. “In Veneto ad oggi la situazione ospedaliera è sostenibile: nelle terapie intensive abbiamo solo un centinaio di pazienti Covid su un totale di 1.016 terapie intensive attivate e attivabili” ha detto Zaia. In ogni caso il presidente del Veneto ha spiegato che “abbiamo tre province, Padova, Treviso e Verona con una Curva di crescita importante e anche quella regionale è ormai evidente. E per questo oggi con i direttori delle Ulss abbiamo deciso un nuovo piano di sanità pubblica prudenziale che prevede ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Contagi, vaccini e passaporto vaccinale: il governatore Lucaha fatto il punto sulla situazione in, da oggi in zona arancione, nel corso del punto stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. “Inad oggi la situazione ospedaliera è sostenibile: nelle terapie intensive abbiamo solo un centinaio di pazientisu un totale di 1.016 terapie intensive attivate e attivabili” ha detto. In ogni caso il presidente delha spiegato che “abbiamo tre, Padova, Treviso e Verona con unadiimportante e anche quella regionale è ormai evidente. E per questo oggi con i direttori delle Ulss abbiamo deciso un nuovo piano di sanità pubblica prudenziale che prevede ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - zaiapresidente : ?? DA LUNEDÌ VENETO IN ZONA ARANCIONE. Oggi il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì il Veneto sarà in zo… - BuonaCaccia : [Veneto] Pubblicato: Speciale - Risvolti psicologici Covid in Branca - L/C e E/G > - MenegazziMarina : RT @MediasetTgcom24: Ue, via libera all'ok rapido dell'Ema sui vaccini adattati #Coronavirusitalia -