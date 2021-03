Covid, vaccino a Mattarella: il 9 marzo allo Spallanzani di Roma (Di lunedì 8 marzo 2021) vaccino anti Covid anche per Sergio Mattarella . Il presidente, che il 23 luglio compirà 80 anni, si vaccinerà domani all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma . Il Capo dello Stato è atteso a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)antianche per Sergio. Il presidente, che il 23 luglio compirà 80 anni, si vaccinerà domani all'ospedale Lazzarodi. Il Capo dello Stato è atteso a ...

