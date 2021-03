Covid Toscana, oggi 1.000 contagi: bollettino 8 marzo, dati (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 1.000 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”, si legge nel post di Giani. Nel post, Giani pubblica una foto che ritrae la ricercatrice Claudia Sala, responsabile del laboratorio toscano degli anticorpi monoclonali anti Covid del professor Rino Rappuoli, e scrive: “oggi premieremo lei e altre storie femminili con Antonio Mazzeo perché le donne guidano il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 1.000 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 8, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”, si legge nel post di Giani. Nel post, Giani pubblica una foto che ritrae la ricercatrice Claudia Sala, responsabile del laboratorio toscano degli anticorpi monoclonali antidel professor Rino Rappuoli, e scrive: “premieremo lei e altre storie femminili con Antonio Mazzeo perché le donne guidano il ...

