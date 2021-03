Covid | superata la soglia dei 100mila morti E il Pd solo ora chiede il lutto nazionale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore. Con i 318registrati da ieri (il giorno prima erano 207), purtroppo il bilancio dei decessi dall’inizio pandemia supera ladi(100.103). Una cifra che mai si sarebbe voluta ‘leggere’. E che purtroppo il bollettino odierno, diffuso dal ministero della Salute, mette nero su bianco.ladiCome ogni lunedì si sono effettuati meno tamponi del solito (‘’ 184.684 tamponi) per un tasso di positività in leggero calo. Che si attesta al 7,5% dal 7,6%. Crescono ancora i ricoveri e le terapie intensive. In terapia intensiva ci sono attualmente 2.700 pazienti (+95 da ieri), mentre i ricoveri ordinari ...

... oltre la quale risulta difficile poter assistere pazienti non, come indica l'analisi dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). Soglia criticain 11 regioni I ...Sul fronte nazionale in Italia si èla soglia delle 100mila vittime per. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vo' Euganeo prima vittima del virus nel ...PESCARA – Continuano ad aumentare rapidamente i ricoveri in Abruzzo: passano dai 727 di ieri ai 749 di oggi, valore analogo a quelli registrati tre mesi fa. Al momento il tasso di occupazione dei post ...Nel giorno in cui l'Italia supera le 100mila vittime del Covid, il Veneto registra 757 contagi nelle ultime 24 ore, un calo rispetto agli ultimi giorni, che risente però del ...