Covid | stretta più dura | rischio lockdown nel weekend Regioni | da oggi nuove zone rosse e arancioni

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un altro giro di vite. Il nuovo Dpcm è appena entrato in vigore e già si prospetta per l’Italia una nuova serie di misure restrittive. Obiettivo: far fronte al diffondersi dell’epidemia diche sta subendo un’accelerazione a causa delle varianti del virus. Filtra l’ipotesi di limitare ancora di più gli spostamenti nel fine settimana. Da, intanto, scatta la zona rossa in Campania e quella arancione in Friuli e Veneto. I contagi in Italia Tra Palazzo Chigi e il ministero della Salute la preoccupazione è sempre più alta. Nel nostro Paese l’ultimo bollettino del Coronavirus registra 20.765 nuovi contagi e 207 morti. Il tasso di positività che sale al 7,6% e le terapie intensive che si vanno riempiendo. Ma poiché i dati delpresentano un calo fisiologico a causa del minor numero di tamponi, il governo aspetta i numeri più ...