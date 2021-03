Covid: Stefano, 'Tria con Giorgetti spero segni tramonto antieuropeismo Lega' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'incarico del ministro Giorgetti a Tria ci fa ben sperare che l'antieuropeismo dei Borghi e dei Bagnai nel partito di Salvini stia definitivamente perdendo posizioni. Sarebbe una buona notizia!". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'incarico del ministroci fa ben sperare che l'dei Borghi e dei Bagnai nel partito di Salvini stia definitivamente perdendo posizioni. Sarebbe una buona notizia!". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue.

