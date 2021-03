Covid | sedici morti nelle ultime 48 ore nel Casertano | tasso positività verso il 10%

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna a far paura ilnel: sono 16 iregistrati negli ultimi due giorni – cinque24 ore, undici sabato – per un totale di decessi da inizio pandemia che ha superato quota 800 (sono 810). L’impennata sul fronte delle vittime si accompagna ad un crescita costante dei contagi su base giornaliera: sono 24724 ore, a fronte di 114 guariti, e con undimolto alto, vicino quasi al 15% (1514 i tamponi processati). Cresce così anche il numero di persone attualmente positive, ormai oltre le 5mila (5442, 128 in più rispetto a ieri), come non si vedeva dai giorni più duri della seconda ondata. A pagare il prezzo più alto di questa terza ondata sono quasi ...

Aumenta ancora la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati 1.400 pazienti: 1.243 nei ... la quota di asintomatici è del 33,7%, sedici i morti, di cui 2 oggi, +621 i guariti; le persone in ...Torna a far paura il Covid nel Casertano: sono 16 i morti registrati negli ultimi due giorni – cinque nelle ultime 24 ore, undici sabato – per un totale di decessi da inizio pandemia che ha superato q ...TORINO Cresce di 70 ricoverati in un solo giorno la pressione sugli ospedali del Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta un aumento complessivo di 15 pazienti in terapia inte ...