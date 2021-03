Covid: Regione, Viareggio zona rossa dal 10 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il territorio del comune di Viareggio (Lucca) sarà zona rossa Covid dal 10 marzo. Lo rende noto lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani dopo aver avuto un colloquio con il sindaco Giorgio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Il territorio del comune di(Lucca) saràdal 10. Lo rende noto lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani dopo aver avuto un colloquio con il sindaco Giorgio ...

Advertising

fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 ?? Il calendario per accedere alla prenotazione della somministrazione per i cittadini resid… - bertani_sandra : RT @RegioneER: Covid, la @RegioneER rinvia il pagamento del bollo auto in scadenza nel periodo 1 aprile-31 maggio Sospeso fino al 31 luglio… - euronewsit : Al via i controlli all'ingresso nei porti e aeroporti della Sardegna. L'unica regione 'bianca' punta ora sul turism… -