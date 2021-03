Covid, prove di normalità in Israele: riaprono i ristoranti e i bar grazie alle vaccinazioni. Coperto il 40% della popolazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Israele compie un altro passo verso la normalità post-pandemia aprendo ristoranti, bar e caffé ai titolari di “passaporto vaccinale”. Attualmente circa il 40% della popolazione è stata vaccinata contro il coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)compie un altro passo verso lapost-pandemia aprendo, bar e caffé ai titolari di “passaporto vaccinale”. Attualmente circa il 40%è stata vaccinata contro il coronavirus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

