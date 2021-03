Covid, prorogato chiusura scuole fino al 14 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - Il Comune di Pescara e quelli di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore prorogano la chiusura delle scuole dell'infanzia fino al 14 marzo prossimo, nonostante l'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che invece aveva dato la possibilità di riaprire già da lunedì 8. I sindaci, in queste ore, stanno firmando o hanno già firmato le relative ordinanze. Restano aperti i nidi d'infanzia. Nel provvedimento del sindaco di Pescara, Carlo Masci, ad esempio, viene citato il "progressivo aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire da febbraio e che prosegue anche nei primi giorni di marzo nella provincia di Pescara e, in particolare, nella città di Pescara". Nel periodo 27 febbraio - 5 marzo, inoltre, "sono stati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Pescara - Il Comune di Pescara e quelli di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore prorogano ladelledell'infanziaal 14prossimo, nonostante l'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che invece aveva dato la possibilità di riaprire già da lunedì 8. I sindaci, in queste ore, stanno firmando o hanno già firmato le relative ordinanze. Restano aperti i nidi d'infanzia. Nel provvedimento del sindaco di Pescara, Carlo Masci, ad esempio, viene citato il "progressivo aumento dei casi di positività al-19 registrato a partire da febbraio e che prosegue anche nei primi giorni dinella provincia di Pescara e, in particolare, nella città di Pescara". Nel periodo 27 febbraio - 5, inoltre, "sono stati ...

