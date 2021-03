Covid | panettiere Nembro che ha perso papà | ' abbandonati | schiaffo non vedere Draghi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Ci sentiamo molto, lo siamo stati per tutto questo tempo”. Salvatore Mazzola fa il. L'hanno scorso hailGiuseppe a Bergamo, e ora è tra i parenti delle vittime delrappresentati dal pool di avvocati di cui fa parte anche Consuelo Locati, che si sta battendo per chiedere "verità e giustizia" per le vittime. Salvatore, come altri famigliari dei morti della pandemia, è arrabbiato perché il pool di avvocati non ha ancora ricevuto un invito per incontrare il premier Mario, che sarà a Bergamo la settimana prossima in occasione della Giornata in memoria delle vittime. "Noi ci aggrappiamo agli avvocati - spiega all'Adnkronos Mazzola - ma ora nel momento della ...