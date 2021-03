Covid, oltre 100 mila vittime in Italia dall’inizio della pandemia (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Superata la soglia dei centomila morti per Covid-19 in Italia da inizio pandemia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i 318 decessi delle ultime 24 ore portano il totale a 100.103. La regione con il più alto numero di decessi è la Lombardia, con 28.790, seguita dall’Emilia-Romagna (10.827) e dal Veneto (9.980).Sono 13.902 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 20.765) a fronte di 184.684 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 7,53%. I 318 decessi delle ultime 24 ore sono in aumento rispetto ai 207 registrati ieri.I guariti sono 13.893 (il totale sale a 2.508.732) e gli attuali positivi scendono a 472.533 (329 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 21.831, 687 in più rispetto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Superata la soglia dei centomorti per-19 inda inizio. Secondo i dati forniti dal ministeroSalute, i 318 decessi delle ultime 24 ore portano il totale a 100.103. La regione con il più alto numero di decessi è la Lombardia, con 28.790, seguita dall’Emilia-Romagna (10.827) e dal Veneto (9.980).Sono 13.902 i nuovi casi di Coronavirus innelle ultime 24 ore (ieri 20.765) a fronte di 184.684 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 7,53%. I 318 decessi delle ultime 24 ore sono in aumento rispetto ai 207 registrati ieri.I guariti sono 13.893 (il totale sale a 2.508.732) e gli attuali positivi scendono a 472.533 (329 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 21.831, 687 in più rispetto a ...

Advertising

virginiaraggi : Proseguono i controlli della @PLRomaCapitale in tutta la città per verificare il rispetto delle disposizioni anti c… - Agenzia_Ansa : Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadr… - PagellaPolitica : Quanto tempo ci vorrà per vaccinare oltre l'80% della popolazione italiana? Nonostante le parole di Speranza, quest… - angelo_di_dio : RT @radiosilvana: Bufale @liliaragnar. Oltre a segnalare a @TwitterSafety per verifica sulle policy che riguardano le fake news sul COVID-1… - Marco__Tullio : RT @radiosilvana: Bufale @liliaragnar. Oltre a segnalare a @TwitterSafety per verifica sulle policy che riguardano le fake news sul COVID-1… -