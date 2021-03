Covid, nuove restrizioni in arrivo? Sileri spiega la situazione (Di lunedì 8 marzo 2021) nuove restrizioni in arrivo per contenere l'emergenza Covid? L'interrogativo ricorre da ormai qualche giorno e c'è attesa per capire quella che sarà la strategia di contenimento da parte del governo Draghi. Il nuovo Dpcm è in vigore dallo scorso 6 marzo, ma c'è consapevolezza che l'attuale situazione potrebbe generare la necessità di nuove restrizioni di livello nazionale. Il primo step per capire quella che sarà la direzione intrapresa dall'esecutivo presieduto da Mario Draghi sarà la riunione prevista per il pomeriggio di lunedì 8 marzo. Alcuni ministri del governo avranno un vertice con con il Comitato Tecnico Scientifico e il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo. I punti all'ordine del giorno è verosimile immaginare ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021)inper contenere l'emergenza? L'interrogativo ricorre da ormai qualche giorno e c'è attesa per capire quella che sarà la strategia di contenimento da parte del governo Draghi. Il nuovo Dpcm è in vigore dallo scorso 6 marzo, ma c'è consapevolezza che l'attualepotrebbe generare la necessità didi livello nazionale. Il primo step per capire quella che sarà la direzione intrapresa dall'esecutivo presieduto da Mario Draghi sarà la riunione prevista per il pomeriggio di lunedì 8 marzo. Alcuni ministri del governo avranno un vertice con con il Comitato Tecnico Scientifico e il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo. I punti all'ordine del giorno è verosimile immaginare ...

