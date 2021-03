Covid, news. Scatta zona rossa in Campania ed Emilia-Romagna. F.V.G. e Veneto in arancione (Di lunedì 8 marzo 2021) Cambio di colore nelle regioni che hanno registrato un peggioramento dei dati. Ipotesi nuova stretta per limitare i contagi. Quasi sei milioni di studenti passano in dad. Nelle prossime ore atteso il via libera al vaccino Astrazeneca per gli over 65. Speranza: "Entro l'estate vaccinati tutti gli italiani che vorranno". Secondo il nuovo report sui contagi, il tasso di positività è al 7,6%. Il Cts chiede un innalzamento delle restrizioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Cambio di colore nelle regioni che hanno registrato un peggioramento dei dati. Ipotesi nuova stretta per limitare i contagi. Quasi sei milioni di studenti passano in dad. Nelle prossime ore atteso il via libera al vaccino Astrazeneca per gli over 65. Speranza: "Entro l'estate vaccinati tutti gli italiani che vorranno". Secondo il nuovo report sui contagi, il tasso di positività è al 7,6%. Il Cts chiede un innalzamento delle restrizioni

