Covid nel Lazio, da ieri 1.175 nuovi contagi e 22 decessi. Nella Capitale meno di 500 casi (Di lunedì 8 marzo 2021) Poco fa ha avuto luogo la quotidiana videoconferenza stampa della task force sanitaria regionale contro il Covid-19 e, come sempre, al termine, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha illustrato la situazione di oggi rispetto a ieri. Rispetto a ieri situazione tutto sommato stabile Dunque, nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati complessivamente, 1.175 nuovi contagi, 22 decessi, e 838 guariti. Come sempre 'contrastante' il numero relativo ai tamponi i quali, conteggiati insieme fra molecolari ed antigienici, nel rapporto con i positivi individuati, portano il tasso di positività al 6% ma, nel caso dei soli tamponi molecolari, siamo al 10%. Fortunatamente la Capitale è tornata a meno di 500 ...

