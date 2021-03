Covid: Mio Italia, azione legale contro tasse e tributi (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (LabItalia) - "Mio Italia ha avviato un'azione legale contro il pagamento di tasse e tributi gravanti dal marzo del 2020 in poi (mese di partenza del lockdown) su ristoranti, alberghi, bar pizzerie, pub, negozi, grossisti, distributori, partite Iva in genere. Il numero dei piccoli imprenditori che stanno aderendo a questa iniziativa di disobbedienza fiscale è in costante aumento". Lo hanno reso noto Paolo Bianchini e Fulvio Castellaro, rispettivamente presidente e responsabile per il Piemonte di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. "La nostra azione legale si basa sull'impossibilità di pagare la giungla di balzelli che risucchia il 70% degli incassi (tale è la pressione fiscale), a causa dell'evidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Lab) - "Mioha avviato un'il pagamento digravanti dal marzo del 2020 in poi (mese di partenza del lockdown) su ristoranti, alberghi, bar pizzerie, pub, negozi, grossisti, distributori, partite Iva in genere. Il numero dei piccoli imprenditori che stanno aderendo a questa iniziativa di disobbedienza fiscale è in costante aumento". Lo hanno reso noto Paolo Bianchini e Fulvio Castellaro, rispettivamente presidente e responsabile per il Piemonte di Mio, Movimento imprese ospitalità. "La nostrasi basa sull'impossibilità di pagare la giungla di balzelli che risucchia il 70% degli incassi (tale è la pressione fiscale), a causa dell'evidente ...

Advertising

CottarelliCPI : Esce oggi il mio libro “All’inferno e ritorno”. Parla di come l’economia italiana ha affrontato la crisi Covid, e,… - repubblica : Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliat… - MaxFerrari : RT @LorenzoLamperti: All'interno un mio pezzo di tre pagine sul #Vietnam ???? post 13esimo Congresso e post Covid?? - AlbertoCameroni : RT @sperati26: @itti_stef @aldo_rovi Il fratello sano di un mio amico lavorava al 118 sulla ambulanza ha fatto il vaccino e morto dopo 3 or… - breveinutile : @GiorgioDeRose1 @itti_stef Sono vaccinati mia mamma, mia suocera e mio papà, rispettivamente 83, 85 e 87. Stanno be… -