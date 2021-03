Covid: Ministero Lavoro, pagata la Cassa per artigiani (Di lunedì 8 marzo 2021) Per il pagamento della Cassaintegrazione dei lavoratori dell'artigianato, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (Fsba) ha già effettuato in data venerdì 5 marzo i bonifici ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Per il pagamento dellaintegrazione dei lavoratori dell'artigianato, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (Fsba) ha già effettuato in data venerdì 5 marzo i bonifici ai ...

SkyTG24 : Il Ministero della Salute dà il via libera al vaccino AstraZeneca per gli over-65 - matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - Agenzia_Ansa : Vaccini: da Ministero via libera a dose unica guariti Covid.Sia per casi sintomatici sia asintomatici #ANSA - 27crazyfrog : RT @RogerAthom: Una revisione delle statistiche pubblicate dal ministero della Salute israeliano ha rivelato che il vaccino Covid mRNA ha u… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero: via libera a vaccino AstraZeneca per gli over-65 #astrazeneca -