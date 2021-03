(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “‘Unimpresa’ denuncia che 750dell’artigianatola cassa integrazioneda ottobre 2020. Sono più di cinque mesi che non ricevono un euro per colpa di ‘un ostacolo di natura tecnica’. È inaccettabile che la burocrazia blocchi la cassa integrazione a centinaia di migliaia dimentre il Governo ha poteri praticamente illimitati con la scusa del”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Meloni: 'Contraria a passaporto vaccinale' - fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - TV7Benevento : Covid: Meloni, '750 mila lavoratori aspettano cig da ottobre'... - Agenparl : COVID, #Meloni: 750 MILA LAVORATORI ASPETTANO LA CASSA INTEGRAZIONE DA OTTOBRE. FDI PRESENTERÀ INTERROGAZIONE URGEN… - rkmontanari : Covid, ritorno alla Dad. Meloni (FDI): 'Segno del fallimento delle misure messe in campo finora' - Orizzonte Scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

Da David Beckham a Giorgia. E poi Federica Pellegrini, Vanessa Incontrada, Filippa Lagerback,... La storia e il contributo contro la› 8 marzo: belle storie di donne e iniziative ...... però, si sono precipitati a Roma (a proposito, le restrizioni anti -valgono solo per i ... Che si chiami Silvio Berlusconi o Matteo Salvini o Giorgia, il format non cambia: accusare il '...Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “‘Unimpresa’ denuncia che 750 mila lavoratori dell’artigianato aspettano la cassa integrazione Covid da ottobre 2020. Sono più di cinque mesi che non ricevono un euro per co ...Il cashback è sempre più in bilico. Dopo l'addio di Giuseppe Conte e l'arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi, la misura studiata e introdotta ...