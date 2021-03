Covid | Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani

(Di lunedì 8 marzo 2021)il presidente della Repubblica Sergiosiall’ospedale Lazzarodi Roma. Il Capo dello Stato, che compirà ottantanni il prossimo 23 luglio, è atteso a mezzogiorno nella struttura ospedaliera del quartiere Monteverde. Nel discorso di fine anno aveva dichiarato come “vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”.

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti ospedaliere, domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà ...