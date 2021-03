Covid | Mariani M5S | ‘stop silenzio governo su sport | subito delega’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La pandemia ogni giorno che passa mette sempre di più a dura prova il mondo dello. Un mondo che non deve passare in secondo piano”. Su questo, “non è più tollerabile” il “dal parte del, ci sono realtà che rischiano di non riaprire più, famiglie che non possono più aspettare che qualcuno si ricordi di loro, il mondo dellonon può più permettersi di tacere davanti a tanta indifferenza”. Così Felice, deputato M5S.“Voglio appellarmi a tutti i miei colleghi, a tutte le forze politiche, chiedendo a gran voce una maggiore attenzione nei confronti della realtàiva che già era in gravi difficoltà, ma ora è al collasso. Chiedo altresì aldi nominare quanto prima una figura autorevole con la delega allo ...