Covid Marche, oggi 349 nuovi casi: bollettino 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 349 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.694 tamponi. E’ quanto si legge in un post su Facebook della Regione Marche. I numeri sul territorio I nuovi contagi sono così distribuiti a livello territoriale: 86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. La provenienza dei contagi Questi casi comprendono soggetti sintomatici pari a 62 casi, contatti in ambiente domestico, che sono stati 71, 118 da contatti stretti con casi positivi, in ambito lavorativo pari a sette, sei contatti da socialità, tre in ambito ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 349 icontagi da coronavirus nellesecondo ilreso noto. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.694 tamponi. E’ quanto si legge in un post su Facebook della Regione. I numeri sul territorio Icontagi sono così distribuiti a livello territoriale: 86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. La provenienza dei contagi Questicomprendono soggetti sintomatici pari a 62, contatti in ambiente domestico, che sono stati 71, 118 da contatti stretti conpositivi, in ambito lavorativo pari a sette, sei contatti da socialità, tre in ambito ...

